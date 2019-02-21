Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101971
ALTIN
229.263
DOLAR
5.3205
STERLİN
6.9427
EURO
6.0379

TURA HAZIRLANIYORUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da taraftar gruplarından Meydan Grubu şampiyonluk koreografisi hazırlıyor.

TURA HAZIRLANIYORUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da taraftar gruplarından Meydan Grubu şampiyonluk koreografisi hazırlıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
17 Okunma
TURA HAZIRLANIYORUZ

Şampiyonluk yolunda Pazar günü önemli bir viraja girecek olan Yozgatspor'a Grup Meydan'dan koreografili destek gelecek. Bozok Stadyumunda farklı bir atmosfer yaratmak oyuncuların motivasyonlarını artırmak için Grup Meydan koreografi çalışmalarına başladı. 2016 yılında yaptıkları koreografiyle Türk spor kamuoyunda gündem olan meydan gurubu yapılan çalışmalar hakkında bir dizi açıklamalarda bulundu. Grup adına açıklama yapan Kerim Ekici, Fevzi Akyüz ve Hasan Çaykın; ‘’Ünyespor maçı büyük öneme sahip bizlerde takıma bu zorlu maçta koreografi yaparak oyuncuların inancına inanç katmayı planlayıp, bu işe giriştik. Koreografi hazırlamak uzun ve meşakkatli bir iş kısa sürede her şeyi hazır hale getirmek adına tüm arkadaşlarımız olağanüstü çaba sarf ediyor. Pazar günü Bozok stadyumunda görsel bir şölen olacak bize güvenip destek veren tüm iş adamlarımıza, esnaflarımıza ve Yozgat halkına sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dediler.

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk Mücadelesi Veren Yozgatspor’
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Takım istim üzerinde
Takım istim üzerinde
Atletizm müsabakaları tamamlandı
Atletizm müsabakaları tamamlandı
Jimnastikçilerimiz Türkiye Finalinde
Jimnastikçilerimiz Türkiye Finalinde
ANADOLU’NUN iLK TAKIMI
ANADOLU’NUN iLK TAKIMI
Destek çağrısı
Destek çağrısı
Gençlerbirliği yeniden kuruldu
Gençlerbirliği yeniden kuruldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim