TURA HAZIRLANIYORUZ

Şampiyonluk yolunda Pazar günü önemli bir viraja girecek olan Yozgatspor'a Grup Meydan'dan koreografili destek gelecek. Bozok Stadyumunda farklı bir atmosfer yaratmak oyuncuların motivasyonlarını artırmak için Grup Meydan koreografi çalışmalarına başladı. 2016 yılında yaptıkları koreografiyle Türk spor kamuoyunda gündem olan meydan gurubu yapılan çalışmalar hakkında bir dizi açıklamalarda bulundu. Grup adına açıklama yapan Kerim Ekici, Fevzi Akyüz ve Hasan Çaykın; ‘’Ünyespor maçı büyük öneme sahip bizlerde takıma bu zorlu maçta koreografi yaparak oyuncuların inancına inanç katmayı planlayıp, bu işe giriştik. Koreografi hazırlamak uzun ve meşakkatli bir iş kısa sürede her şeyi hazır hale getirmek adına tüm arkadaşlarımız olağanüstü çaba sarf ediyor. Pazar günü Bozok stadyumunda görsel bir şölen olacak bize güvenip destek veren tüm iş adamlarımıza, esnaflarımıza ve Yozgat halkına sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dediler.