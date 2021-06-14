Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213

Tur sonrası piknik

Kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte başladıkları haftada iki gün şehir içi turlarını hafta sonuna da taşıyarak il merkezi dışında da bisiklet turları düzenlemeye başladılar.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:17
Tur sonrası piknik

1 Haziran tarihi itibariyle Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00’dan itibaren başlamasını fırsat bilen Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyeleri Cumartesi günü saat 12.00’da Cumhuriyet Alanı’nda buluşarak il merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu göledine bisikletleri ile birlikte gittiler. Topçu göledi çevresinde bulunan ağaçlık alanda piknik yapan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyeleri daha sonra şehir merkezine tekrar döndüler. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Adem Yeşilyurt, uzun süredir şehir içerisinde yaptıkları bisiklet turlarına bu hafta itibariyle şehir merkezi dışına da taşıdıklarını söyledi. Hafta içinde şehir merkezinde bisiklet turları yaptıklarını dile getiren Yeşilyurt, Cumartesi günü ise bu sene ilk defa şehir merkezi dışına çıkarak Topçu Göledine bisiklet turu düzenlediklerini dile getirdi. Bundan sonraki haftalarda Cumartesi günleri Yozgat’ın diğer köylerine de turlar düzenlemeyi düşündüklerini vurgulayan Yeşilyurt, hem spor yaptıklarını, hem de güzel bir aktivite ile pandeminin stres ve yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını sözlerine ekledi.  

Anahtar Kelimeler:
Tur Sonrası Piknik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLiLER ÜZGÜN
ENGELLiLER ÜZGÜN
Başlangıç iyi, devamı kötü!
Başlangıç iyi, devamı kötü!
Milli takım seçmelerine hazırlanıyorlar
Milli takım seçmelerine hazırlanıyorlar
Gençlerin Voleybol tutkusu
Gençlerin Voleybol tutkusu
Milli takım kampında yoğun mesai
Milli takım kampında yoğun mesai
Engelliler müsabakalara başladı
Engelliler müsabakalara başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim