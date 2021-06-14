Tur sonrası piknik

1 Haziran tarihi itibariyle Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00’dan itibaren başlamasını fırsat bilen Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyeleri Cumartesi günü saat 12.00’da Cumhuriyet Alanı’nda buluşarak il merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu göledine bisikletleri ile birlikte gittiler. Topçu göledi çevresinde bulunan ağaçlık alanda piknik yapan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyeleri daha sonra şehir merkezine tekrar döndüler. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Adem Yeşilyurt, uzun süredir şehir içerisinde yaptıkları bisiklet turlarına bu hafta itibariyle şehir merkezi dışına da taşıdıklarını söyledi. Hafta içinde şehir merkezinde bisiklet turları yaptıklarını dile getiren Yeşilyurt, Cumartesi günü ise bu sene ilk defa şehir merkezi dışına çıkarak Topçu Göledine bisiklet turu düzenlediklerini dile getirdi. Bundan sonraki haftalarda Cumartesi günleri Yozgat’ın diğer köylerine de turlar düzenlemeyi düşündüklerini vurgulayan Yeşilyurt, hem spor yaptıklarını, hem de güzel bir aktivite ile pandeminin stres ve yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını sözlerine ekledi.