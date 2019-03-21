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TUR HEYECANI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında sürdürüyor.

TUR HEYECANI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında sürdürüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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TUR HEYECANI

Bugün Bozok Stadında Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın provasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce güçlü rakibini yenerek şampiyonluk turu atmak. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, Pazar günü oynayacakları maçın ardından şampiyonluk turunu atmayı planladıklarını söyledi. Başkan Arslan, ''Pazar günü konuk edeceğimiz Ladik Belediyespor karşısında alacağımız galibiyetle ligi lider olarak tamamlamayı matematiksel olarak da garantilemiş oluyoruz. O nedenle bu maçı önemsiyoruz. Alacağımız galibiyet sonrasında şampiyonluk turunu atabiliriz. Bu maç sonrasında önümüzdeki hafta seçimler nedeniyle lige bir hafta ara verilecek. Sonrasında ise ligin kalan maçları oynanacak. Bu maçlarda hedefimiz ligin bitiminde oynanacak olan eleme müsabakalarına hazırlanmak olacaktır'' dedi.

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