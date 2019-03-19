Tur atacağız

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü Havza Belediyespor müsabakasında istedikleri sonucu aldıklarını, en yakın takipçilerinden Üneyspor’un ise puan kaybettiğini hatırlattı. Geçtiğimiz hafta oynadıkları Kastamonu müsabakası sonrasında bu hafta ile ilgili gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Baş, ‘’Ben Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynadığımız müsabakada bizim bu hafta kazanacağımızı ve Ünyespor’un ise puan kaybedeceğini söylemiştim. Söylediğim de oldu. Çünkü Kastamonu takımı çok iyi bir ekip ve bu ligde herkesi yenebilecek güce sahip. Biz kendi sahamızda zorlandığımız rakibimizin Ünyespor karşısında puan alacağına inanıyorduk. Şimdi bu hafta zorlu bir doksan dakika bizi bekliyor. Ligin ilk yarısında tek puan kaybı yaşadığımız Ladik Belediyespor’u konuk edeceğiz. Güçlü rakibimiz karşısında üç puan alarak şampiyonluk turunu atmayı, daha sonra da Play-Off hazırlıklarına başlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.