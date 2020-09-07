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Tuncay Kılıç Nevşehir’de

TFF Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tuncay Kılıç Nevşehir Belediyespor ile anlaştı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:16
Tuncay Kılıç Nevşehir’de

 Geçen sezon 24 Erzincanspor’dan transfer edilen başarılı oyuncu ile Yozgatspor ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmesinin ardından Nevşehir Belediyespor ile anlaşma sağladı. 

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Tuncay Kılıç Nevşehir’de
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