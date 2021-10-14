TUGVA sporcuları ağırladı

Yozgat’ın en büyük alt yapı oluşumu olan Yozgat Belediyesi Bozokspor’a TÜGVA Yozgat İl Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyeleri sahip çıkarak genç sporculara moral verdiler. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, ‘’Sporcu gençlerimizi hem yetenekleri doğrultusunda eğitiyoruz hem de vatanına, milletine ve ailesine hayırlı bireyler olmaları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz olan Yozgat TÜGVA yönetimine ve kıymetli Başkanı Ömer Yağmur a çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.