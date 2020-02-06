Tüfekçi’nin mutlu günü

Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından bir dönem Yozgatspor teknik direktörlüğü görevini de yapan İlyas Tüfekçi, hasta yatağına bağlı olarak evinde ALS tedavi görüyor. Galatasaray efsanesinin kızı İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı babasının son durumu ile ilgili bilgi verdi. 60 yaşına giren İlyas Tüfekçi, ailesinin doğum günü sürprizine gülümseyerek karşılık verdi. Sarı kırmızı süslenen pastadaki mumları üfleyen Tüfekçi’nin mutluluğu görülmeye değerdi.