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Tüfekçi’nin mutlu günü

YOZGATSPOR’un eski teknik direktörlerinden ALS Hastası İlyas Tüfekçi 60’ıncı yaş gününü kızı İlkin Tüfekçi ile kutlarken, hasta yatağında mutluğunu gülümseyerek belli etti.

Tüfekçi’nin mutlu günü

YOZGATSPOR’un eski teknik direktörlerinden ALS Hastası İlyas Tüfekçi 60’ıncı yaş gününü kızı İlkin Tüfekçi ile kutlarken, hasta yatağında mutluğunu gülümseyerek belli etti.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:54
Tüfekçi’nin mutlu günü

 Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından bir dönem Yozgatspor teknik direktörlüğü görevini de yapan İlyas Tüfekçi, hasta yatağına bağlı olarak evinde ALS tedavi görüyor. Galatasaray efsanesinin kızı İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı babasının son durumu ile ilgili bilgi verdi. 60 yaşına giren İlyas Tüfekçi, ailesinin doğum günü sürprizine gülümseyerek karşılık verdi. Sarı kırmızı süslenen pastadaki mumları üfleyen Tüfekçi’nin mutluluğu görülmeye değerdi.

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Tüfekçi’nin Mutlu Günü
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