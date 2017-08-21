Tribünleri coşturdu

Türkiye’de şarkıları dillerden düşmeyen, Yozgatlı hemşerimiz Mümin Sarıkaya, Yozgatspor için tribünleri dolduran Yozgatlıları şarkılarından ve sesinden mahrum etmedi.

Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası’nın verdiği konserin ardından sahaya inen Mümin Sarıkaya, mikrofonu eline alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Mümin Sarıkaya’nın bu jestine karşılık olarak ise Yozgatspor’un fedakar taraftarı Mümin Sarıkaya’ya sevgi gösterisi ve tezahüratlarında bulundu.

Tek tek tribünleri dolaşan Mümin Sarıkaya, şarkılarını taraftar ile birlikte seslendirdi.

Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, Yozgat’a olan sevgi ve sevdasının hiçbir zaman tükenemeyeceğini belirterek, “Benim için kainatın merkezi her daim Yozgat’tır, burada sizlere şarkılarımı okumaktan ayrı bir mutluluk duydum. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konserin sonunda Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, Mümin Sarıkaya’ya teşekkür ederek, günün anısına plaket takdimi yaptı.