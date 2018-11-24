TRANSFERLER GUÇ KATTI

Sorgun Engelliler Basketbol takımı Samsun BESK takımında görev yapan Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu ile anlaşmaya vardıktan sonra, aynı takımdan Barıx İvecen ile birlikte Muş Bedensel engelliler Spor Kulübü'nden Gökhan Uca ve Küçükçekmece Dostluk Engelliler kulübünden de Ömer Hallaç'ı kadrosuna dahil etti. Geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularının önemli bölümünü kadrosunda muhafaza eden Sorgun ekibi, yeni transferleri ile geçtiğimiz hafta çıktığı ilk maçını kazanarak, lige iyi bir başlangıç yaptı. Bugün deplasmanda Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu'nun eski takımı Samsun BESK takımı ile karşılaşacak olan Sorgun Engelliler Başketbol takımı bu maçı da kazanarak, hedefine bir adım daha yaklaşabilmenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Kıyıcıoğlu, iyi bir kadroya sahip olduklarını, Samsun deplasmanından alacakları galibiyetle takımın moralinin yükselip, kendisine olan güveninin artarak, hedefine adım adım yaklaşacağını söyledi.