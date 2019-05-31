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Transferin acelesi yok!

YOZGATSPOR Kulüp Başkanı Kazım Arslan transfer sürecine çok erken başlamadan kaliteli bir takım oluşturulacağını belirtti.

Transferin acelesi yok!

YOZGATSPOR Kulüp Başkanı Kazım Arslan transfer sürecine çok erken başlamadan kaliteli bir takım oluşturulacağını belirtti.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Transferin acelesi yok!

Kulüp Başkanı Kazım Arslan bu sene üçüncü ligde mücadele edecek Yozgatspor’un ligde başarılı olmak için ter döken bir takımdan oluşacağını söyledi. Başkan Arslan, transfer sürecine çok erken başlamanın doğru olmadığını, başlangıçta da transfer piyasasının çok yüksek olduğunu ifade etti. Lige yeni ayak basan takımlara aşırı talep olduğunu anlatan Arslan, “Bu da insanı aldatan bir talep oluyor. Çok acele etmeden 1 ay civarında vaktimiz olduğunu düşünüyorum” dedi. Kazım Arslan, ilk öne teknik direktör ile anlaşıp akabinde iç ve dış transferleri gerçekleştirerek takımın yoluna devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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