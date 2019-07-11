TRANSFERE HIZLI GiRiŞ

İki gün içerisinde iki futbolcuyu renklerine bağlayan kırmızı siyahlı yönetim, teknik direktör Mehmet Kaya’nın raporu doğrultusunda transferi yürütecek. Kırmızı siyahlı yönetim ilk olarak Yozgatspor altyapısından yetiştikten sonra Bölgesel Amatör Lig’de Yozgatspor formasını başarı ile terleten, geçen sezon ise Kırıkkalespor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Nizamettin Akgül ile anlaştı. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile görüşen başarılı kanat oyuncusu Nizamettin Akgül, kendisini Yozgatsporlu yapar sözleşmeye imza attı. İkinci imzayı ise Muhammed Mustafa Doğan’dan geldi. 2016-2017 futbol sezonunda Yozgatspor formasını terleten başarılı sol bek Muhammet Mustafa Doğan kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yozgatspor'u hak ettiği yerlere taşımak adına ellinden gelen çabayı sarf edeceğini ve Yozgat'ı çok özlediğini söyleyen başarılı oyuncu Muhammed, "Yozgat ve Yozgatspor'u çok özledim. Geçtiğimiz sezonda transferim gündeme gelmişti ama kısmet olmamıştı. İnşallah sezona en iyi şekilde başlayıp Yozgatspor'un hak ettiği bir yerde sezonu tamamlamak için çalışacağız" dedi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise Yozgat ve Yozgatspor'a yakışan bir kadro kurmak için çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini vurguladı. Arslan, ‘’Taraftarlarımıza söz verdiğimiz gibi Yozgatspor bu haftayı dolu dolu geçirecek. Transfer listemizde olan oyuncu arkadaşlarımızı davet ederek kadromuza katmaya devam ediyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde transfer çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız. Muhammet Mustafa Doğan geçmişte Yozgatspor'a çok büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Geçtiğimiz sezonda transferi gündeme gelmişti ancak kısmet olmamıştı. Mustafa'yı tekrar Yozgatspor çatısı altında görmekten memnunuz. Tüm Yozgatspor taraftarına hayırlı olsun’’ diye konuştu.