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YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için Antrenör Erhan Kayaaslan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Transfere doymuyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için Antrenör Erhan Kayaaslan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Transfere doymuyor

Bir çok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak adından söz ettiren Yerköyspor, şimdi de Yalovaspor’dan Batuhan Atasoy ve Osmanlıspor’dan Burak Tiftik ile anlaşma ağladı. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacaklarını bunun içinde transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. 
Yerköyspor yönetimi ile uyum içerisinde transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Kayaaslan, ‘’Yeni sezonda hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve bunun içinde kadromuzu kurmaya çalışıyoruz. Dinamik bir ekip oluşturduk ve kadromuza kattığımız oyuncular hepsi de birbirinden yetenekli kendilerini kanıtlamış oyuncular. Dinamik bir ekip oluşturduk lige de iyi hazırlanacağız, transfer çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi. 

Son Güncelleme: 06.08.2018 17:28
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