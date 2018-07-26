Transfere devam

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Yozgatspor yönetimi 2. ve 3. ligde Ankara Demirspor, Kızılcahamamspor, Tarsus İdman Yurdu, Tavşanlı Linyitspor, Sandıklıspor, Maltespor formalarını giyen, geçtiğimiz sezon amatöre dönerek Kütahyaspor'da ter döken deneyimli stoper Hasan Dülgeroğlu'nu renklerine bağladı. Kırmızı Siyahlı yönetim iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürürken Yozgatlı yetenekli oyuncuları da kadrosuna kattı. Yasin Karagöz, Beytullah Ersoy ve Nejdet Can Yücel ile anlaşma sağlayan transfer komitesi Yozgatlı futbolcuların her zaman için takımın içinde tetikleyici ve rekabeti arttıracak bir güç olacağı düşüncesinde.

