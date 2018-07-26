Transfere devam

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yozgatspor tecrübeli stoper Hasan Dülgeroğlu'nu transfer etti.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yozgatspor tecrübeli stoper Hasan Dülgeroğlu'nu transfer etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Yozgatspor yönetimi 2. ve 3. ligde Ankara Demirspor, Kızılcahamamspor, Tarsus İdman Yurdu, Tavşanlı Linyitspor, Sandıklıspor, Maltespor formalarını giyen, geçtiğimiz sezon amatöre dönerek Kütahyaspor'da ter döken deneyimli stoper Hasan Dülgeroğlu'nu renklerine bağladı. Kırmızı Siyahlı yönetim iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürürken Yozgatlı yetenekli oyuncuları da kadrosuna kattı. Yasin Karagöz, Beytullah Ersoy ve Nejdet Can Yücel ile anlaşma sağlayan transfer komitesi Yozgatlı futbolcuların her zaman için takımın içinde tetikleyici ve rekabeti arttıracak bir güç olacağı düşüncesinde.

Son Güncelleme: 25.07.2018 18:44
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