Transfere devam

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Teknik direktör İbrahim Baş’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren kırmızı siyahlı yönetim kanat oyuncusu Ömürcan Karaca ve orta saha oyuncusu İsa Taşdelir’i renklerine bağladı. 62 Pertekspor’dan transfer edilen sağ kanat oyuncusu Ömürcan Karaca Osmanlıspor altyapısından yetişti 21 yaşındaki genç oyuncu gittiği takımlarda gösterdiği performans ile gelecek vadeden bir oyuncu. 3. Lig takımlarından Ergene Velimeşespor'dan transfer edilen İsa Taşdemir orta saha da görev yapıyor. Geçtiğimiz sene şampiyon olan Turgutluspor kadrosunun en önemli oyuncularından olan İsa Taşdemir kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

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