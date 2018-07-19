TRANSFERE DEVAM

Teknik Direktör İbrahim Baş'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı yönetim tecrübeli 2 ismi daha kadrosuna kattı. Yozgatspor transfer komitesi Beşiktaş’ta futbol hayatına başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Rıza Şen ve gol yollarında etkin bir isim olan Hüseyin Çelik'i kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imzalarını attırdı. Yozgatspor transfer komitesi yaptığı genç transferlerle Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'nun kontenjan açıklaması sonrasında zor durumda kalmayan kulüpler arasında yer aldı. Bu güne kadar yapılan transferler arasında kırmızı siyahlı ekipte son yapılan transferler dahil yalnızca 3 oyuncu kontenjan kuralına takılıyor.