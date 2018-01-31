TRANSFERE DEVAM

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, kadrosunu biraz daha genişletip ilk yarıda yaşadığı alternatif sıkıntısını yaşamamak için transfere yöneldi.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, kadrosunu biraz daha genişletip ilk yarıda yaşadığı alternatif sıkıntısını yaşamamak için transfere yöneldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, ligin ilk iki haftasını geride bıraktıklarını bu iki haftalık dönemde teknik direktör Aydın Yavuz ile yaptıkları değerlendirmeler neticesinde iki oyuncu daha takıma katma kararı aldıklarını söyledi.
Takıma katkı sağlayacağına inandıkları iki oyuncu ile şuanda görüşme halinde olduklarını dile getiren Akgün,
‘’Teknik direktörümüz Aydın Yavuz ile sürekli istişare halindeyiz. Takımın durumunu, yeni transferleri ve transfer yapılıp yapılmaması noktasında görüş alış verişinde bulunuyoruz. Kadroyu biraz daha genişletip 19 olan sayımızı 21 kişiye çıkarmak istiyoruz. Biraz daha alternatifli bir kadroya sahip olabilmek ve takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki oyuncu ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Takımlar hafta sonunu bekliyor. Ona göre oyuncularını gönderip göndermeme noktasında karar alacaklar. Bu bağlamda bizim de bu haftayı maç yapmadan bay geçirmemiz bizim açımızdan bir avantaj oldu. Transfer yapmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de sezon içerisinde sakatlıklar, kart cezalıları olabiliyor. Ligin ilk yarısında alternatif oyuncu sıkıntısını ciddi şekilde çektik. Ligin ikinci yarısında böyle bir sıkıntı yaşamamak için transfer çalışmalarına yeniden başladık’’ dedi.

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