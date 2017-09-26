Transfere devam!

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CAN ÇAĞNAY Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde sezonun ilk maçında Konya Selçukluspor’a mağlup olan temsilcimiz Yozgat Bozokspor kadrosuna takviye yapacak. Gençlerden oluşan bir kadro ile sezona giren kırmızı siyahlı temsilcimiz de listedeki oyuncularla görüşmelere başlandı.

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CAN ÇAĞNAY Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde sezonun ilk maçında Konya Selçukluspor’a mağlup olan temsilcimiz Yozgat Bozokspor kadrosuna takviye yapacak. Gençlerden oluşan bir kadro ile sezona giren kırmızı siyahlı temsilcimiz de listedeki oyuncularla görüşmelere başlandı.

26 Eylül 2017 Salı 07:10
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Yozgat Bozospor geçen sezon kadrosunda bulunan Makedon oyun kurucu Jovan Talevski ile prensip anlaşmasına varırken, Çağrı Aydın, Burak Candar ve Gökay Sabri Adalı ile yaptığı ön görüşmeden olumlu sonuç aldı.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, lig öncesi yeteri kadar hazırlık dönemi geçiremediklerini belirterek, Sarıkaya Belediyespor ile yapılan görüşmelerin ardından gençlerden oluşan bir kadro ile Konya Selçuklu maçına çıktıklarını söyledi.
Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek adına takıma takviye yapmayı kararlaştırdıklarının altını çizen Doğan, 4 oyuncu ile ön görüşme yaptıklarını ve anlaştıklarını kaydetti.
Doğan, “Geçen sezon kadromuzda bulunan oyun kurucu Jovan Talevski, Çağrı Aydın, Burak Candar ve Gökay Sabri Adalı ile prensipte anlaştık. Yarın Yozgat’a gelecekler ve yapacağımız görüşmelerin ardından sözleşme imzalayacağız. Bu oyuncuların yanı sıra görüşme halinde olduğumuz yerli ve yabancı oyuncuları da davet edeceğiz” dedi.
Hedeflerinin ligde iyi bir yerde bulunmak olduğunu aktaran Doğan, Yozgatlı genç oyuncularla, tecrübeli oyuncuları bir araya getireceklerini ifade etti.


 

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