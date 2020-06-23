Transfere devam

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Sorgun Belediyespor voleybol takımı, Koray Şahin'i transfer etti.

23 Haziran 2020 Salı 00:04
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VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan orta oyuncu Koray Şahin'i kadrosuna kattı.
Sorgun Belediyespor yöneticisi Durak Kaya, Koray Şahin ile uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun Sorgun'a gelerek sözleşme imzaladığını söyledi.
Kaya, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Geçen yılki kadromuzu tamamen değiştirdik. Bu yıl çok genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Koray da takımımızda görmek istediğimiz oyunculardan biriydi. Hocamızın raporu doğrultusunda kendisiyle görüştük. Ücret konusunda anlaştıktan sonra, hafta sonu ilçeye davet ettik. Burada kendisiyle sözleşme imzaladık" diye konuştu.
Durak Kaya, 1993 Ankara doğumlu oyuncunun voleybola SGK'da başladığını, bir yıl sonra Ziraat Bankası'na transfer olduğunu ve 6 sezondur aynı takımın formasını giydiğini sözlerine ekledi. Sorgun ekibi, geçen hafta 9 oyuncuyu kadrosuna katmıştı

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