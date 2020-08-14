TRANSFERDE SORUN YOK

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, uzun süredir yürüttükleri iç transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Sözleşmeleri devam eden futbolcular ile görüştüklerini ve büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını dile getiren Arslan, geçen sezon takım kadrosunda yer alan 14 futbolcu ile yeni sezonda da yola devam edeceklerini ifade etti. Şuanda dış transfer çalışmalarına yöneldiklerinin altını çizen Arslan, dış transferde takip ettikleri futbolcuların bulunduğunu bunların yanı sıra teknik direktör Nihat Tinel’in önerdiği oyuncuların da bulunduğunu vurguladı. Bu oyuncular ile görüşmeye başladıklarını ve transferi tamamladıktan sonra iç transferde anlaşma sağladıkları oyuncular ile birlikte toplu imza töreni düzenleyerek kamuoyuyla transferlerin isimlerini paylaşacaklarına vurgu yapan Arslan, bu hafta içerisinde yapacakları seçmelerde de kadrolarına birkaç oyuncuyu katmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.