Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
461.121
DOLAR
7.2983
STERLİN
9.5880
EURO
8.6266

TRANSFERDE SORUN YOK

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor, iç transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlarken dış transfer çalışmalarına yöneldi.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:06
TRANSFERDE SORUN YOK

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, uzun süredir yürüttükleri iç transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Sözleşmeleri devam eden futbolcular ile görüştüklerini ve büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını dile getiren Arslan, geçen sezon takım kadrosunda yer alan 14 futbolcu ile yeni sezonda da yola devam edeceklerini ifade etti. Şuanda dış transfer çalışmalarına yöneldiklerinin altını çizen Arslan, dış transferde takip ettikleri futbolcuların bulunduğunu bunların yanı sıra teknik direktör Nihat Tinel’in önerdiği oyuncuların da bulunduğunu vurguladı. Bu oyuncular ile görüşmeye başladıklarını ve transferi tamamladıktan sonra iç transferde anlaşma sağladıkları oyuncular ile birlikte toplu imza töreni düzenleyerek kamuoyuyla transferlerin isimlerini paylaşacaklarına vurgu yapan Arslan, bu hafta içerisinde yapacakları seçmelerde de kadrolarına birkaç oyuncuyu katmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
TRANSFERDE SORUN YOK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor seçme yapacak
Yozgatspor seçme yapacak
Tedbirli Antrenman
Tedbirli Antrenman
Voleybol Antrenmanları başladı
Voleybol Antrenmanları başladı
Akdağmadeni’nde bakım zamanı
Akdağmadeni’nde bakım zamanı
Yozgatspor’da Tinel dönemi
Yozgatspor’da Tinel dönemi
Sorgun’un ilk hafta rakibi Fenerbahçe
Sorgun’un ilk hafta rakibi Fenerbahçe
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim