Transferde sona gelindi                                      

Yozgatspor Asbaşkanı Akgün, Azatlıspor maçının kendileri için geride kaldığını, maç sonunda ise teknik heyetten kapsamlı rapor alarak maçın değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Yozgatspor’un şampiyonluk hedefinden bir adım bile geri adım atmadığını ifade eden Ahmet Akgün,

“Bu doğrultuda yürüttüğümüz transfer çalışmalarımızın sonuna geldik. Görüştüğümüz iki arkadaşımız ile inşallah bu haftadan sonra sözleşme imzalayacağız” diye konuştu.

Ahmet Akgün, büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları isimlerin bu hafta kendi takımlarıyla oynayacakları maçın ardından Yozgat’a geleceğini ve önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacaklarını aktardı.

