TRANSFERDE NOKTA ATIŞ

Mehmet Yemenoğlu, Ahmet Akgün ve Hakan Hamza Şöhret’ten oluşan transfer komitesi, iç transferde kalabilecek olan futbolcular konusunda teknik direktör İbrahim Baş ile mutabakata vardı. İç transferde yaklaşık 10 futbolcu ile görüşme yapılarak, takımda kalmasına yönelik hazırlıklarını tamamlayan transfer komitesi, belirlenen isimleri Yozgat’a davet etti. Pazartesi gününden itibaren iç transfer görüşmelerine hız verecek olan komite üyeleri, bu arada teknik direktör İbrahim Baş ile bir araya gelip, dış transferde kadroya dahil edilecek futbolcularla ilgili alternatifli liste hazırlayacak. Kırmızı siyahlı ekip, dış transferde nokta atışı yapacak. İç transferde kalma ihtimali bulunan futbolculara göre yürütülecek dış transferde, belirli bölgelere banko isimler alınacak. Kulüp Başkanı Kazım Arslan, hedefe ulaşabilmek için daha geniş katılımlı bir yönetim oluşturduklarını, bu doğrultuda da en iyi transferi yapıp, güçlü bir kadro oluşturarak, sezona girmek istediklerini söyledi. Başkan Arslan, ‘’Bu sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup, görüşüp kararlar alarak yolumuza devam ediyoruz. Transfer konusunda arkadaşlarımız deyim yerinde ise ince eleyip, sık dokuyor. Yapılacak transferde doğru ismin bulunması için farklı kanallardan soruluyor, soruşturuluyor. Uygun olanlar belirlenip, önümüzdeki günlerde Yozgat’a davet edilerek, anlaşma zemini oluşturulacaktır’’ dedi.