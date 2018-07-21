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Transfer şampiyonu Yerköyspor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor yönetimi Antrenör Erhan Kayaaslan’ın hazırladığı liste doğrultusunda şampiyonluğa oynayacak olan kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Transfer şampiyonu Yerköyspor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor yönetimi Antrenör Erhan Kayaaslan’ın hazırladığı liste doğrultusunda şampiyonluğa oynayacak olan kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Transfer şampiyonu Yerköyspor

Bu sene Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yerköyspor, İç transferde kaleci Hüseyin Taşkın, dış transferde ise Ramazan Gür ile anlaşma sağladı. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, dış transferde iki yıl Yerköyspor formasını giydikten sonra geçen sene Play-Off müsabakalarında İl Özel İdarespor’a transfer olan Ramazan Gür ile iç transferde ise kalecileri Hüseyin Taşkın ile anlaştıklarını söyledi. İç transferde Hüseyin ile yapılan anlaşma sonrasında transferi tamamladıklarını ve artık dış transfere odaklandıklarını dile getiren Kayaaslan, ‘’Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda en iyi kadroyu kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir çok oyuncu ile görüştük ve prensip anlaşmasına vardık. Bu oyuncuları imza attırdıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Hedefimiz şampiyonluk, bütçemiz belli, bu bütçe doğrultusunda hedefe oynayacak en iyi takımı kurmaya gayret gösteriyoruz. Şimdiye kadar anlaşma sağladığımız oyuncular bu ligde kendini kanıtlamış gerçekten kaliteli ve üst düzey oyuncular. Umarım iyi bir sezon geçiririz ve hedefimize ulaşırız’’ dedi.

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