Transfer Dönemi resmen Başladı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlar transfer sezonu açılmadan kadrolarını oluşturmaya ve hazırlıklara başlarken, 27 Temmuz itibariyle açılan transfer sezonunda transfer edilen oyuncular resmi sözleşmeye imza atmaya başladı. Amatör Liglerde 1. transfer tescil dönemi 27 Temmuz tarihinde başlayıp 12 Ekim tarihlerinde sona ereceği, 2. transfer ve tescil döneminin ise 3 Ocak 2019 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2019 tarihinde biteceği bildirildi.