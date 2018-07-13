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TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, hem iç hem de dış transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, hem iç hem de dış transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Teknik direktör İbrahim Baş’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Arslan, ‘’İyi bir takım kurmak adına ince eleyip sık dokuyoruz. Birçok oyuncu ile görüşme halindeyiz, bazılarını ise Yozgat’a davet ettik ve anlaşma zemini aradık. İç transferde de dış transferde de Yozgat’a gelen görüştüğümüz isimler oldu. Biz en iyi oyuncuyu kadromuza katmak için çaba sarf ediyoruz. Yozgatspor’a faydası dokunacağını düşündüğümüz oyuncular ile sezona başlamanın hesapları içerisindeyiz. Bunun içinde transfer komitemiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda paniğe gerek yok, çok gecikilmiş bir durum da yok. Beklemede olan bazı oyuncularımız var, görüşüp prensipte anlaştığımız isimler var. Kamp dönemine kadar kadromuzu üç aşağı beş yukarı oluşturacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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