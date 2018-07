TRANSFER BOMBALARI PATLIYOR

Geçtiğimiz sezon Kelkit Belediye Hürriyetspor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Erol Koç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yozgatspor'la anlaşmaya vardığını duyurdu. Erol Koç, ‘’Yeni sezonda yeni takımım Yozgatspor 1959 FK, geride kalan sürede formasını terlettiğim Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarına ve yönetim kuruluna destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre verir. Allah utandırmasın’’ dedi.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon formasını giydiği Kelkit Belediye Hürriyetspor'un çıktığı 25 maçta da forma giyerek istikrarlı bir grafik çizmişti. 2016-2017 sezonunda ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile BAL 7. Grup şampiyonluğu yaşayan Erol Koç 26 maçta 1 gol kaydetmişti. Başarılı oyuncu takımının Play-off maçında 1-1 berabere kaldığı Utaş Uşakspor maçında takımına 90. dakikada beraberliği getirmesine rağmen uzatma dakikalarında yedikleri gollerle 3-1 mağlup olmuşlardı.

MURAT KÜRÜM DE İMZALADI

Yozgatspor geçtiğimiz sezon Iğdırspor forması giyen 26 yaşındaki sağ ve sol kanat oyuncusu Murat Kürüm ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon için 3.Lig'in iddialı takımı Diyarbekirspor ile prensip anlaşmasına varan Murat Kürüm Yozgatspor ile anlaştı.

Diyarbakır İl Özal İdarespor’da futbol hayatına başlayan Murat Kürüm, daha sonra Turanspor formasını giydi. İlk profesyonelliğine Diyarbakırspor ile geçiş yapan tecrübeli oyuncu, dört sezon Diyarbakırspor formasını giydikten sonra Elazğspor, Adıyamanspor, Ünyespor, Kırklarelispor, Batman Petrolspor, Demirspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Yomraspor ve son olarak ta Iğdır Esspor foramsın giydi. Başarılı oyuncu bu güne kadar çıktığı 162 müsabakada toplam 25 gol atarken, 41 sarı bir de kırmızı kart gördü.

MUHAMMET ALİ KIZILKAYA YOZGATSPOR’DA

Yozgatspor’un ezeli rakibi Türk Metal Kırıkkalespor’dan transfer ettiği genç oyuncu futbol hayatına Konyaspor altyapısında başladı. Torku Konyaspor formasını da giyen genç oyuncu, daha sora Sarayönü Belediyespor’a transfer oldu. İki sezon MKE Kırıkkalespor formasını taşıyan Muhammet Ali Kızılkaya daha sonra bir başka Kırıkkale takımı Türk Metal Kırıkkalespor formasını giydi. Yozgatspor ile anlaştığını kendi Instagram hesabından duyuran genç oyuncu Muhammet Ali Kızılkaya şu ifadeleri kullardı; ‘’ Yeni forma yeni arma yeni hedefler için Yozgatspor FK ile anlaştım. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun Allah utandırmasın’’

İÇ TRANSFERDE ÜÇ İSİM

Dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdüren Yozgatspor Adem Gülten, Burak Altunay ve genç kaleci Osman Can Özdemir ile yeniden sözleşme imzaladı. Yozgatspor’un alt yapısında yetişen genç oyuncu Adem Gültekin, kırmızı siyahlı ekibin üçüncü ligdeki kadrosunda yer aldı. Daha sonra Oğuzhanspor, Kırşehirspor, Eğridirspor, Yemenoğlu Bozokspor formalarını giyen 26 yaşındaki Adem Gültekin, geçtiğimiz sezon Yozgtaspor formasını giymişti. Geçtiğimiz sezon Yozgatspor formasını başarıyla giyen stoper Burak Altunay ise futbol hayatına Ankaraspor’da başladı. Toroslar Belediyespor, Gümüşhanespor, Bayburt Grup Özel İdarespor, Demirspor, Ergene Velimeşespor, Turgutluspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİspor formasını giydi. Yozgatspor altyapısında forma giyerken, geçen sezon A takıma çıkarak Yozgatspor’un üçüncü kalecisi olan Osman Can Özdemir, kırmızı siyahlı ekibin bazı müsabakalarında ikinci kaleci olarak esame listesindeki yerini aldı. Önündeki tecrübeli kaleciler nedeniyle forma şansı bulamayan genç kaleci, Yozgatspor’un altyapısının U19 liginde şampiyon olmasında önemli bir pay sahibi oldu.