Trakya-Yozgat hattı

‘O sene bu sene Yozgatspor ile elele’ kampanyası kapsamında İstanbul’dan yola çıkan futbolseverler, takıma tribünden de destek verdi.
17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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TRAKYA Yozgatlılar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, İstanbul bölgesinde yaşayan Yozgatlılar, Yozgatspor’a destek için geldi.
‘O sene bu sene Yozgatspor ile elele’ kampanyası kapsamında İstanbul’dan yola çıkan futbolseverler, takıma tribünden de destek verdi.
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