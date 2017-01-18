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Trabzon mesaisi başladı

18 Ocak 2017 Çarşamba 06:15
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, ikinci yarının ilk haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzon mesaisi başladı
Ankara Cebeci Spor Salonu’nda antrenör Rıfat Şahin nezaretinde çalışan kırmızı siyahlılar da uzun süreden beri sakatlığı süren Yakup takımla birlikte çalışmalara başlarken, Barış ise güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası döneminde Maliye Piyango, MYK, Ankara Büyükşehir ve Merzifon ile hazırlık maçı yapan kırmızı siyahlılar, bu maçları galibiyetle kapattı.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ikinci yarı öncesinde takıma yapmayı planladıkları takviye konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, 31 Ocak tarihine kadar transfer yapacaklarını söyledi.
Devre arası kampı süresince antrenör ve oyuncularla bire bir görüşmeler yaptıklarının altını çizen Doğan, ikinci yarıda hedeflerinin üst sıralar olduğunu kaydetti. Ligden düşmek gibi bir endişelerinin olmadığına vurgu yapan Doğan, ikinci yarıda 28-30 puan bandını yakalamak istediklerine değindi.
Doğan, “Takım olarak iyi oyunculardan kurulu bir ekibimiz. Süper Lig’de ilk kez mücadele etmemiz nedeniyle tecrübe eksikliği yaşadık. Bunlarla birlikte sezonun ilk yarısında sakat oyuncularımızın çokluğunun sıkıntılarını yaşadık. Barış ve Yakup uzun süre takımdaki yerlerini almadı. Talevski ve Recep sakat sakat oynamak durumunda kaldı. Yakup takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçlarında forma giydi. Barış’ın sakatlığı geçti. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle kondisyon  çalışmalarını sürdürüyor. En erken Bursa Nilüfer maçında forma giyebilecek” dedi.
Doğan, ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacaklarına vurgu yaparak, takımın Cuma günü hareket edeceğini ifade ederek, zorlu maçın Pazar günü saat 15.00’de 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanacağını sözlerine ekledi.

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