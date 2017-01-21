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Trabzon hazırlıkları tamam

21 Ocak 2017 Cumartesi 06:59
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Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon hazırlıkları tamam
Yarın oynanacak olan Trabzonspor müsabakasının son hazırlıklarını dün Ankara’da tamamlayan kırmızı siyahlılar Trabzon’a gittiler. 
Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ilk yarısında güçlü rakiplerini Yozgat’ta yendiklerini hatırlatan Doğan, ‘’İkinci yarının ilk müsabakasında da güçlü rakibimiz Trabzonspor’u deplasmanda yenerek hem iyi bir başlangıç yapmak hem de lige moralli başlamak istiyoruz. Trabzonspor’un şuanda ligde bulunduğu konum rakibimizin güçsüz olduğunu göstermez. Sezon başında yaşadıkları bazı sıkıntılardan dolayı rakibimiz bu durumda. Bana göre Trabzonspor ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Biz bu güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek yeni bir çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyoruz. Takımımız Ankara’da iyi bir hazırlık dönüme geçirdi. Bu müsabakaya da çok iyi hazırlandılar. Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum bu müsabakadan iki puan ile döneceklerdir’’ dedi.
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