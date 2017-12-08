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-Tosun- Bektaş düeti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncu Hakkı Tosun ile Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş düet yaptı.

-Tosun- Bektaş düeti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncu Hakkı Tosun ile Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş düet yaptı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Tosun- Bektaş düeti

Önceki gün ASKF yönetimi tarafından düzenlenen Yozgatspor’a moral gecesinde futbolcular gönüllerinde eğlenirken, kırmızı siyahlı ekibin forvet oyuncusu Hakkı Tosun ile ASKF Başkanı Hakan Bektaş ‘Hangimiz Sevmedik’ isimli şarkıyı birlikte seslendirdiler.
Yozgatsporlu oyuncuların tezahüratları ile mikrofonu eline alan Hakkı Tosun, sözlerine internetten baktığı ‘Hangimiz Sevmedik’ şarkısını Bektaş ile seslendirirken, salonda bulunan futbolcular, teknik ekip ve Yozgatsporlu yöneticiler de eşlik etti.

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