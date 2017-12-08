-Tosun- Bektaş düeti

Önceki gün ASKF yönetimi tarafından düzenlenen Yozgatspor’a moral gecesinde futbolcular gönüllerinde eğlenirken, kırmızı siyahlı ekibin forvet oyuncusu Hakkı Tosun ile ASKF Başkanı Hakan Bektaş ‘Hangimiz Sevmedik’ isimli şarkıyı birlikte seslendirdiler.

Yozgatsporlu oyuncuların tezahüratları ile mikrofonu eline alan Hakkı Tosun, sözlerine internetten baktığı ‘Hangimiz Sevmedik’ şarkısını Bektaş ile seslendirirken, salonda bulunan futbolcular, teknik ekip ve Yozgatsporlu yöneticiler de eşlik etti.