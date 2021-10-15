Topuz’u bilgilendirdiler

İlçede yaptıkları ve yapacakları sportif etkinlikler hakkında bilgiler veren Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre Yıldırım, kurumu bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi’nin faaliyetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Yıldırım daha sonra Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz’a eşofman hediye etti. İlçede yapılan sportif faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Topuz, ilçede gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.