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Toplu tekvando antrenmanı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde, toplu tekvando antrenmanı gerçekleştirildi.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:52
Toplu tekvando antrenmanı

Sorgun Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplu tekvando antrenmanına Sorgun ile birlikte Kayseri, Tokat, Yozgat Merkez, Yerköy ve Sarıkaya ilçelerinde bulunan tekvando takımları katıldı. Zaman zaman farklı iller ve ilçelerde de gerçekleştirilen toplu tekvando antrenmanında sporcuların gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor. Sporcuların farklı sporcular ile görüşmesini, onlar ile antrenman müsabakaları yaparak yarışma bilinci kazanmaları, yapılacak olan turnuvalarda heyecanlanmamaları ve hata yapmalarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen toplu tekvando antrenmanında sporcular hem antrenman yaptılar hem de kendi aralarında mini turnuva gerçekleştirdiler. •Haber merkezi•

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