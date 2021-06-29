Toplantı sonrası atış talimi

Toplantı sonrasında ise toplantıya katılan üyeler atış talimi yaptılar. Dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporu, gelir gider bütçesi okunarak kabul edildi. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği başkanlığını yürüten Şükrü Yalman tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. Oy birliği ile tekrar başkanlığa getirildi. Yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Şükrü Yalman, Eren Akbuğa, Hakan Ertaş, Murat Korkmaz, Seda Kılıç, Kelami Güneşer, Zeynep Çınar Zararsız. Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Yalman, Yozgat’a bir tesis kazandırmayı planladıklarını söyledi. Yalman, yapmayı planladıkları tesis içerisinde restoranı, kahvaltı salonu, atlı okçuluğu olan, bir tesis düşündüklerini belirtti. Son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dönem dizilerinin ardından okçuluğa ilginin arttığını dile getiren Yalman, geleneksel spor haline gelen okçuluğun gözde sporlar arasına girdiğine değindi. Geleneksel okçuluğun Yozgat’ta tanınmaya başlandığına vurgu yapan Yalman, lisanslı sporcu sayısının arttığını ifade etti. Yalman, ‘’Açılan okçuluk kurslarına yoğun ilgi var. Açılan kurslara aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Bozok Okçuluk Spor Kulübü Derneği olarak 4 yıldır bu sporun içindeyiz. Geçmişten geleceğe ata sporumuzu geliştirmek ve 7'den 70'e herkese aşılamaya gayret gösteriyoruz’’ diye konuştu. Yalman, kurslara ve okçuluk talimlerine katılan çocukların ok atarken çok mutlu olduklarını, hem spor yapıp hem de güçlendiklerinin altını çizdi. Yalman, çocukların birçoğu, okçuluk tarihinden, özellikle Tozkoparan İskender'in hayatından etkilenerek bu spora başladıklarını sözlerine ekledi. Dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonrasında toplantıya katılan üyeler atış talimi yaptı.