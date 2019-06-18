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Toplantı bugün

TFF Üçüncü Lig ekibi temsilcimiz Yozgatspor’un ele alınacağı önemli toplantı bugün gerçekleştirilecek.

Toplantı bugün

TFF Üçüncü Lig ekibi temsilcimiz Yozgatspor’un ele alınacağı önemli toplantı bugün gerçekleştirilecek.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Toplantı bugün
Yozgatspor’un geleceğiyle ilgili önemli konuların görüşüleceği toplantı bugün saat 17.30’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Yozgatspor yönetimi, geçtiğimiz hafta yaptığı çağrıyla, Yozgatspor ile ilgili düşüncesi, görüşü, fikri, talep ve isteği olan tüm Yozgatlıları toplantıya davet etmişti.
Takımın geleceğini ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantıda camianın genel beklenti ve taleplerine uygun kararlar ve yeni yol haritası belirlenecek.
İstişare toplantısına kırmızı siyahlı renklere gönül veren herkes davet edilirken, toplantının Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi durumunda Cumhuriyet Alanı’nda toplantı yapılacağı bildirildi.
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