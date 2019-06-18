Yozgatspor’un geleceğiyle ilgili önemli konuların görüşüleceği toplantı bugün saat 17.30’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Yozgatspor yönetimi, geçtiğimiz hafta yaptığı çağrıyla, Yozgatspor ile ilgili düşüncesi, görüşü, fikri, talep ve isteği olan tüm Yozgatlıları toplantıya davet etmişti.
Takımın geleceğini ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantıda camianın genel beklenti ve taleplerine uygun kararlar ve yeni yol haritası belirlenecek.
İstişare toplantısına kırmızı siyahlı renklere gönül veren herkes davet edilirken, toplantının Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi durumunda Cumhuriyet Alanı’nda toplantı yapılacağı bildirildi.
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