Toplanma tarihi 26 Temmuz

Kendi tesislerinden 26 Temmuz tarihinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekibin saat 16.00’da ilk antrenmanını tesis önündeki sahada yapacağı bildirildi. 26 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Yozgat'ta çalışmalarına devam edecek olan Yozgatspor 3 günlük iznin ardından 11 Ağustos'ta Afyon kampına başlayacak. Türkiye’nin bütün bölgelerinde hava sıcaklıklarının aynı düzeyde seyretmesi, bunun yanı sıra genel olarak grupta Anadolu takımları bulunduğu için maçlara burada hazırlanmanın daha mantıklı olacağını düşünen Teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda 26 Temmuz'da toplanacak olan kırmızı siyahlılar yaklaşık 2 haftalık bir süreçte Yozgat'ta çalışmalarını sürdürecek. İkinci etap kamp çalışmaları için 8 Ağustos'ta Afyon'da toplanacak olan Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarına orada devam edecek. 20 Ağustos'ta sona erecek olan Afyon kampı sonrasında 4 günlük bayram iznine çıkacak olan kırmızı siyahlılar Kurban Bayramının 4. günü tekrar Yozgat'ta toplanacak. Yozgatspor yeni sezonun ilk resmi müsabakasını ise 29 Ağustos'ta Türkiye Kupası eleme karşılaşmasında yapacak.