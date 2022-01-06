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Tokat’a bileniyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne ile cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıkların sürdürüyor.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:22
Tokat’a bileniyor

Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda yapılan antrenman, hafif koşu ile başladı. Kondisyon ve çabukluk ağırlıklı çalışmalar, yerde ısınma hareketleri, file önünde sıçramaların ardından topla çalışmalara geçildi. Savunma, smaç, top tutma, sıçrama ve blok hareketleri, manşet, servis, geriden oyun kurma ile süren idman, altıya altı maçla sona erdi. Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine, ligin ilk yarısının son iki haftasını galibiyetle kapattıklarını ve ikinci yarıya moralli hazırlandıklarını belirtti. Ligin ikinci yarısının ilk üç haftasında sırasıyla Tokat Belediye Plevne, Bingöl Solhanspor ve Altekma ile karşılaşacaklarını dile getiren Aksoy, "Ligimizde puandan daha çok galibiyet sayısı önemli. İlk yarıyı 6 galibiyetle kapattık. Amacımız ikinci yarıyı da en az 6 galibiyet alarak kapatmaktır. İlk haftalarda oynayacağımız 3 maçı kazanırsak, bu hedefimize kolay ulaşacağımızı sanıyorum. Bu galibiyetler bizi aynı zamanda play-off'a da taşıyacaktır." dedi.
Sorgun Spor Salonu'ndaki Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne karşılaşması, 8 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
 

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Tokat’a Bileniyor
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