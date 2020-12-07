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Tinel’in hedefi Nazilli

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor 10 Aralık Perşembe günü Nazilli Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:35
Tinel’in hedefi Nazilli

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Çengelköy takımı ile oynadıkları müsabakada aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını ve bu moral ile de Nazilli Belediyespor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlattı. Zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor yeneceklerine inandıklarını dile getiren Tinel, Çengelköy takımı ile oynadıkları müsabaka sonrasında kendilerine artık beyaz bir sayfa açtıklarını ifade etti. Artık kötü günlerin geride kaldığını vurgulayan Tinel, ‘’Zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’u da yenmemiz durumunda takımımız tamamen kendine gelecektir. Üst üste aldığımız mağlubiyetler sonunda ekibimiz demorilize olmuştu. Ancak Çengelköy ile oynadığımız müsabaka sonrasında kendimizi toparladık. Takımda moraller yerine geldi ve ben inanıyorum ki zorlu Nazilli deplasmanından da üç puan ile dönen taraf biz olacağız’’ dedi. 

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Tinel’in Hedefi Nazilli
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