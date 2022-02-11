Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tinel kursu tamamladı

Yozgatlı Antrenör Nihat Tinel katıldığı UEFA A Teknik adamlık kursunu başarıyla tamamlayarak belgesini aldı

11 Şubat 2022 Cuma 00:22
Tinel kursu tamamladı

Yozgatspor alt yapısından yetiştikten sonra birçok kulüpte forma giyen Nihat Tinel, Yozgatspor’da yıllarca yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. En son Yozgatspor’un Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde teknik direktörlük görevini yürüten Nihat Tinel, UEFA A teknik adamlık lisansı için geçtiğimiz yıl içerisinde birinci kademe kursuna katıldı. Bu kursu başarı ile tamamlayan Tinel daha sonra ikinci kademe kursuna katıldı. Bu kursu da başarıyla tamamlayan Yozgatlı teknik adam UEFA A teknik adamlık lisansı almaya hak kazandı. Tinel yıllardır istediği UEFA A teknik adamlık lisansını son yapılan kurs ile aldığını söyledi. Birçok ünlü futbolcu ve teknik adam ile aynı kursta yer aldığını hatırlatan Tinel, şuanda Türkiye’deki bütün takımlarda teknik direktörlük yapabilecek bir lisansa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Tinel Kursu TamamladıYozgatIlerigazetesişubatCumaHaberYozgatlıAntrenörNihatTinelUEFAATeknikAdamlıkKursuBaşarıTamamladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORGUN BURSA KARŞISINDA
SORGUN BURSA KARŞISINDA
Engelliler Adana’ya bileniyor
Engelliler Adana’ya bileniyor
Belediye’de yoğun mesai
Belediye’de yoğun mesai
Bozokspor’a yakın takip
Bozokspor’a yakın takip
Wushu’da Akdağmadeni farkı
Wushu’da Akdağmadeni farkı
BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi
BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim