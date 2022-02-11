Tinel kursu tamamladı

Yozgatspor alt yapısından yetiştikten sonra birçok kulüpte forma giyen Nihat Tinel, Yozgatspor’da yıllarca yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. En son Yozgatspor’un Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde teknik direktörlük görevini yürüten Nihat Tinel, UEFA A teknik adamlık lisansı için geçtiğimiz yıl içerisinde birinci kademe kursuna katıldı. Bu kursu başarı ile tamamlayan Tinel daha sonra ikinci kademe kursuna katıldı. Bu kursu da başarıyla tamamlayan Yozgatlı teknik adam UEFA A teknik adamlık lisansı almaya hak kazandı. Tinel yıllardır istediği UEFA A teknik adamlık lisansını son yapılan kurs ile aldığını söyledi. Birçok ünlü futbolcu ve teknik adam ile aynı kursta yer aldığını hatırlatan Tinel, şuanda Türkiye’deki bütün takımlarda teknik direktörlük yapabilecek bir lisansa sahip olduğunu sözlerine ekledi.