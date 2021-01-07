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Tinel ile yollar ayrıldı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Nihat Tinel'in istifa ettiği bildirildi.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:53
Tinel ile yollar ayrıldı

Yozgatspor’un alt yapısından yetiştikten sonra Yozgatspor’un başarısı için ter döken futbol yaşantısını tamamladıktan sonra da Yozgatspor’dan kopmayan ve kırmızı siyahlı ekipte hem alt yapı sorumluluğu yapan hem de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Nihat Tinel, teknik direktör olan Yozgatspor’un başına getirilmişti. Yozgatspor aşığı olan Tinel, elindeki kadro ile ligin ilk devresinde kötü sonuçlar alıp, dün Karaman Belediyespor ile oynanan müsabakada da takımının yenilmesinin ardından yönetim ile karşılıklı anlaşarak istifa ettiği bildirildi. Yozgatspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Teknik sorumlumuz Nihat Tinel ve heyeti ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshedilmiştir. Bundan sonraki sportif hayatlarında ve hayatlarında başarılar diliyoruz.  Yeni teknik sorumlu ile ilgili görüşmelerimiz devam etmekte olup en geç yarın kamuoyu ile paylaşılacaktır. Takımımız 11 Ocak 2021 pazartesi günü tesislerimizde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaktır’’ denildi. Tinel, dün Bozok Stadında Karaman Belediyespor ile oynanan müsabakada Yozgatspor’un kalesinde gördüğü ikinci golün ardından müsabaka hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart görmüştü. 
 

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Tinel Ile Yollar Ayrıldı
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