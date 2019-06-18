Tinel'e davet

Toplam 40 kişinin davet edildiği kursun 27-30 Haziran tarihleri arasında Fulya Acıbadem Sports Akademi’de gerçekleştirileceği bildirildi. Şuanda UEFA B ve Scotunng analiz belgesi olan Nihat Tinel, kendisine gönderilen davet ile Maç Performans Analiz Uzmanlığı belgesini alacağını söyledi. Her geçen gün kendisini geliştirmeye gayret gösterdiğini dile getiren Tinel, ‘’Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan bu kurslar bizler için çok faydalı. Hem kendimizi geliştirmemize fayda sağlıyor hem de bir futbol takımını çalıştırmak adına önemli belgeleri almamızı sağlıyor. Şuanda UEFA B ve Scotunng analiz belgelerim bulunuyor. Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele ettiği dönemde bir çok teknik adam ile çalışma fırsatı buldum. Ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Sorgun Belediyespor Antrenörlüğünü yaptım. Son birkaç yıldır ise Yozgatspor altyapı sorumluluğu görevini yürütüyorum. Yozgatspor altyapı antrenörü olduktan sonra da takımımızla bir çok şampiyonluklar yaşadık. Şuanda birkaç takımdan teklifler de geliyor. Bu belgelerim ve şimdiye kadar çalıştığım takımlardaki bilgi ve birikimleri ile bir takımın teknik adamlığını yapabilecek durumdayım’’ dedi.