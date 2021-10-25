Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tinel 1’inci aşamayı tamamladı

Geçtiğimiz sezon misli.com Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor’un teknik direktörlük görevini üstlenen Nihat Tinel, UEFA A Lisansı için katıldığı Antrenör Eğitim Programının 1’inci aşamasını tamamladı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
Tinel 1’inci aşamayı tamamladı

16-24 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen UEFA A Lisans Antrenör Eğitim Programı 1’inci aşama çalışmalarına katılan Yozgatlı genç Antrenör Nihat Tinel, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan 2’inci aşama eğitimine de katılarak UEFA A Lisansı almaya hak kazanacak. Yozgatspor alt yapısından yetiştikten sonra birçok kulüpte forma giyen ve futbolu bırakmasının ardından Antrenörlük kariyerine başlayan Nihat Tinel, Yozgatspor ve Sorgun Belediyespor takımlarında yardımcı Antrenörlük görevini üstlenmişti. Geçtiğimiz sezon ise Yozgatspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Nihat Tinel, Antalya’da geçekleştirilen eğitim programının çok verimli geçtiğini söyledi. Türkiye’de bir çok ünlü futbolcu ve Antrenörün yer aldığı eğitimde çok zor çalışmalar yaptıklarının altını çizen Tinel, ikinci etap eğitim çalışmalarına katıldıktan sonra UEFA A Lisansı almaya hak kazanacağını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Tinel 1’inci Aşamayı TamamladıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberMisli.comYozgatsporNihatTinelUEFAAlisansAntrenörEğitimProgramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar deplasmanda mağlup
Kızlar deplasmanda mağlup
HAZIRLIK YAPIYORUZ!
HAZIRLIK YAPIYORUZ!
SORGUN GALATASARAY, YOZGAT ASP KIZILTEPE KARŞISINDA
SORGUN GALATASARAY, YOZGAT ASP KIZILTEPE KARŞISINDA
Sorgun galibiyet peşinde
Sorgun galibiyet peşinde
Kızlar seri istiyor
Kızlar seri istiyor
Yozgatspor eski teknik direktörüne TFF’den ziyaret
Yozgatspor eski teknik direktörüne TFF’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim