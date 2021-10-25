Tinel 1’inci aşamayı tamamladı

16-24 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen UEFA A Lisans Antrenör Eğitim Programı 1’inci aşama çalışmalarına katılan Yozgatlı genç Antrenör Nihat Tinel, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan 2’inci aşama eğitimine de katılarak UEFA A Lisansı almaya hak kazanacak. Yozgatspor alt yapısından yetiştikten sonra birçok kulüpte forma giyen ve futbolu bırakmasının ardından Antrenörlük kariyerine başlayan Nihat Tinel, Yozgatspor ve Sorgun Belediyespor takımlarında yardımcı Antrenörlük görevini üstlenmişti. Geçtiğimiz sezon ise Yozgatspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Nihat Tinel, Antalya’da geçekleştirilen eğitim programının çok verimli geçtiğini söyledi. Türkiye’de bir çok ünlü futbolcu ve Antrenörün yer aldığı eğitimde çok zor çalışmalar yaptıklarının altını çizen Tinel, ikinci etap eğitim çalışmalarına katıldıktan sonra UEFA A Lisansı almaya hak kazanacağını sözlerine ekledi.