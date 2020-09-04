TFF tedbirleri açıkladı

Buna göre, TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2020 – 2021 sezonu müsabakalarınınseyircisiz olarak oynanacağı belirtildi. Stadyum Zorunlu Test Bölgesi olarak soyunma odası alanlarını ve koridorlarını, hakem soyunma odaları ve koridorları, doping kontrol odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası, temsilci-gözlemci odası, T Alanı, yedek kulübelerini, yedek kulübesini genişletmek için kullanılan ek koltuklar, yedek kulübesi arkasında yer alan tribünde kullanılan koltuklar ile sahayı, sahanın kenarındaki reklam panolarına kadar olan çevresini ve ısınma alanlarını kapsadığı belirtildi. Bu bölgede yer alan herkes, Covid-19 PCR testi yaptırmak zorunda olduğu kaydedilirken, stadın her bölgesinin ise dezenfekte yapılacağı ifade edildi.