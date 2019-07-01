TFF Kararını açıkladı

Ligin son haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren müsabaka Sarayspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 80’inci dakikada hakeme itiraz eden Saraykentsporlu sporcunun hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart görmesi ile arbedeler başlamıştı. Saraykentsporlu oyuncular önce hakeme daha sonra da rakip takım oyuncularına saldırmalarının ardından müsabaka hakemi soyunma odasına giderek müsabakayı ertelediğini söyledi. Müsabaka ile ilgili tüm raporlar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler birimine gönderilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonrasında Saraykentspor’un hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verilirken, Saraykentspor’dan 13, Sarayspor’dan ise 2 futbolcu 10’ar maç men cezası ile cezalandırıldığı öğrenildi.