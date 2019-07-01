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TFF Kararını açıkladı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin son haftasında Sarayspor ile Saraykentspor müsabakasının 80’inci dakikasında çıkan olaylar sonrasında ertelenen müsabakanın kararını Türkiye Futbol Federasyonu verdi.

TFF Kararını açıkladı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin son haftasında Sarayspor ile Saraykentspor müsabakasının 80’inci dakikasında çıkan olaylar sonrasında ertelenen müsabakanın kararını Türkiye Futbol Federasyonu verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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TFF Kararını açıkladı

Ligin son haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren müsabaka Sarayspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 80’inci dakikada hakeme itiraz eden Saraykentsporlu sporcunun hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart görmesi ile arbedeler başlamıştı. Saraykentsporlu oyuncular önce hakeme daha sonra da rakip takım oyuncularına saldırmalarının ardından müsabaka hakemi soyunma odasına giderek müsabakayı ertelediğini söyledi. Müsabaka ile ilgili tüm raporlar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler birimine gönderilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonrasında Saraykentspor’un hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verilirken, Saraykentspor’dan 13, Sarayspor’dan ise 2 futbolcu 10’ar maç men cezası ile cezalandırıldığı öğrenildi.

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