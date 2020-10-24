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Test sonuçları negatif

TEKİRDAĞSPOR ile bugün karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlirspor takımı müsabaka öncesinde Yozgat Şehir Hastanesinde Covit-19 testi verdi. Önceki gün Yozgat Şehir Hastanesine giden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenör ve sporcuları tek tek Covit-19 testi verdi. Test sonuçları dün açıklanan Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında testlerin negatif çıktığı ve Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakayı oynamalarında bir sakıncanın bulunmadığı belirtildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:24
Test sonuçları negatif
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Anahtar Kelimeler:
Test Sonuçları Negatif
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