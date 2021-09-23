Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1407.46
ALTIN
491.45
DOLAR
8.6427
STERLİN
11.7959
EURO
10.1288

Tesislerin eksiği belirlendi

Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki spor tesislerinin eksiklikleri belirlenirken, yeni tesislerin yapılması da talep edildi.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:58
Tesislerin eksiği belirlendi

Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından Çekerek ilçesindeki spor tesislerinde inceleme yapılarak, rapor hazırlandı. Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde İlçe Spor Müdürü ile birlikte Voleybol antrenörü, Spor Eğitim uzmanı, temizlik personeli, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirme ile çalışan saha görevlisi olmak üzere beş personelin görev yaptığı hatırlatıldı. İlçe stadı ve spor salonu için görevli personele ihtiyaç duyulduğu vurgulanan raporda, kuruma ilçe stadı, tenis kortu, açık alan voleybol ve basketbol sahasının bulunduğu belirtildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı spor salonu ve özel olarak faaliyet gösteren halı sahanın olduğu, İlçede çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu talebinin bulunduğu aktarıldı. Mevcut ilçe stadının etrafının ihata duvarı ile çevrilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Roporda, ‘’Akbay ilkokulu, Kamile Akbay ilkokulu, Osman Durmaz Fen lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi, Şehit Sadık Nazlı ortaokulu, Endüstri Meslek lisesi ve Atatürk ortaokulu bahçelerine çok amaçlı spor sahalarının yapıldığı, erkek imam hatip lisesinin bahçesine de yapılmasına ihtiyaç vardır’’ görüşüne yer verildi. Çekerek Gençlik Merkezinin faaliyet geçtiği, merkezde gençlik liderinin görev yaptığı, gençlik merkezinde çalıştırılmak üzere 2 temizlik personeli, 2 güvenlik personeli ve 1 gençlik lideri kadro personeline ihtiyaç duyulduğu bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tesislerin Eksiği BelirlendiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberçekerekSportesisleriEksikler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı genç 5’inci oldu
Yozgatlı genç 5’inci oldu
Amatör Ligler ile ilgili esaslar belirlendi
Amatör Ligler ile ilgili esaslar belirlendi
Yerel buğdayı sevdik
Yerel buğdayı sevdik
Kızlara durmak yok
Kızlara durmak yok
Sorgun umut veriyor
Sorgun umut veriyor
Sarıkaya’dan Yozgatspor’a moral
Sarıkaya’dan Yozgatspor’a moral
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim