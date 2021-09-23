Tesislerin eksiği belirlendi

Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından Çekerek ilçesindeki spor tesislerinde inceleme yapılarak, rapor hazırlandı. Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde İlçe Spor Müdürü ile birlikte Voleybol antrenörü, Spor Eğitim uzmanı, temizlik personeli, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirme ile çalışan saha görevlisi olmak üzere beş personelin görev yaptığı hatırlatıldı. İlçe stadı ve spor salonu için görevli personele ihtiyaç duyulduğu vurgulanan raporda, kuruma ilçe stadı, tenis kortu, açık alan voleybol ve basketbol sahasının bulunduğu belirtildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı spor salonu ve özel olarak faaliyet gösteren halı sahanın olduğu, İlçede çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu talebinin bulunduğu aktarıldı. Mevcut ilçe stadının etrafının ihata duvarı ile çevrilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Roporda, ‘’Akbay ilkokulu, Kamile Akbay ilkokulu, Osman Durmaz Fen lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi, Şehit Sadık Nazlı ortaokulu, Endüstri Meslek lisesi ve Atatürk ortaokulu bahçelerine çok amaçlı spor sahalarının yapıldığı, erkek imam hatip lisesinin bahçesine de yapılmasına ihtiyaç vardır’’ görüşüne yer verildi. Çekerek Gençlik Merkezinin faaliyet geçtiği, merkezde gençlik liderinin görev yaptığı, gençlik merkezinde çalıştırılmak üzere 2 temizlik personeli, 2 güvenlik personeli ve 1 gençlik lideri kadro personeline ihtiyaç duyulduğu bildirildi.