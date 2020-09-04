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TESiSLERE YAKIN TAKiP

YOZGAT İl Genel Meclisi Çekerek ilçesinde bulunan spor tesislerinin genel durumları hakkında incelemelerde bulundu.

04 Eylül 2020 Cuma 00:49
TESiSLERE YAKIN TAKiP

Gençlik Spor ve Turizm komisyonu tarafından yapılan incelemede Çekerek ilçesi Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesinde 1 adet ilçe spor müdürü, 1 Voleybol antrenörü, 1 Spor eğitim uzmanı, 1 Temizlik personeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirme ile çalışan 2 adet saha görevlisi olmak üzere 6 personel görev yaptığı belirtildi. Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm komisyonu Başkanı Mehmet Gönül, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İlçe stadı ve kapalı spor salonu için görevli personel ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Görül, İlçede kuruma ait 1 ilçe stadı, Tenis kortu, açık alan voleybol ve basketbol sahası, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı 1 kapalı spor salonu ve özel olarak faaliyet gösteren 1 halı saha bulunduğunu vurguladı. İlçede çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu talebinin bulunduğunu dile getiren Gönül, ‘’Mevcut ilçe stadımızın etrafının ihata duvarı ile çevrilmesi gerekmektedir. İlçe mili eğitim müdürlüğümüzün Akbay ilkokulu, Kamile Akbay ilkokulu, Osman Durmaz Fen lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi, Şehit Sadık Nazlı ortaokulu, Endüstri Meslek lisesi ve Atatürk ortaokulu bahçelerine çok amaçlı spor sahaları yapılmıştır. Cumhuriyet ortaokulu ve erkek İman Hatip lisesinin bahçelerinin de ihtiyacı bulunmaktadır’’ dedi. 

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TESiSLERE YAKIN TAKiP
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