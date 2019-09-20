Tesislere ek ödenek

Milletvekili Başer, Bozok Şehir Stadyumu dış sahası, Celal Atik Spor Salonu zemin parke yenilemesi ve iç tadilatı, Sarıkaya Spor Salonu tadilatı ve doğalgaz dönüşümü, Boğazlıyan Spor Salonu’nun tadilatları için 3 milyon lira ödenek ayrıldığını, il müdürlüğü tarafından ihalesinin yapılarak çalışmalara başlanıldığını ifade etti. Milletvekili Başer, çetin kış şartları nedeniyle merkez ve ilçelerdeki sahaların kar temizliğinde kullanılmak üzere traktör ve makine ekipman alımı için 600 bin lira ödenek aktarıldığını belirtti. Yozgat merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Spor-Toto teşkilatı ile protokol imzalandığını dile getiren Milletvekili Başer, bakım ve onarım için ihale hazırlıklarının devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Başer, Yozgat’ta spora ve sporcuya destek olmak için gayret gösterdiklerine değinerek, “Yozgat’ta sporun geliştirilmesi noktasında adımlarımızı atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu halı saha projeleri, basketbol sahaları projesi ve yüzme projelerinden ilimizde yararlanacaktır” dedi.