TESiSLERDE NORMALLEŞME

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Spor Salonları ve Yüzme Havuzunda normalleşme süreci ile birlikte ferdi antrenmanlar da yapılmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde spor salonları çalışmalara ve müsabakalara kapatılmıştı. Vakaların azalmasının ve artık normalleşmenin başlaması ile birlikte 1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde spor salonları da faaliyet göstermeye başladı. Lisanslı sporcular için açılan spor salonlarında toplu antrenman tedbirler nedeniyle yapılamazken, ferdi olarak kondisyon antrenmanlarına izin veriliyor. Şuana kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri lisansı bulunan ve gelecek vadeden sporcuların formda kalmaları için en fazla iki kişi olmak kaydıyla kondisyon antrenmanları yaptırıyorlar.

YÜZME HAVUZU

BUGÜN AÇILIYOR

Öte yandan halen kapalı olan yüzme havuzu da bu gün itibariyle açılıyor. Sadece müsabakalara hazırlanan lisanslı sporculara hizmet verecek olan yüzme havuzunda yine sporcular ferdi olarak çalışacaklar ve toplu bir şekilde havuza girmeleri yasak olacak. Antrenörler eşliğinde çalışacak olan sporcular yapılacak olan müsabakalar öncesinde hazır hale gelecekler.