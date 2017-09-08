Tesisler atıllaşıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Boğazlıyan Spor Salonu’nun sportif faaliyetlerde kullanılmasına uygun olmadığı açıklandı.

Yozgat İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı 3’üncü oturumunda Boğazlıyan’daki spor tesislerinin durumu görüşüldü.

Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu’nun Boğazlıyan’daki spor tesisleri ile ilgili hazırladığı rapor okundu.

Komisyon Üyesi Alper Terzi, 14-18 Ağustos tarihleri arasında tesislerde incelemelerde bulunduklarını açıkladı.

Terzi, Kapalı Spor Salonu’nun 2007 yılında Boğazlıyan belediyesine tahsis edildiğini ancak bakım ve onarımının yapılmamasından dolayı atıl durumda kaldığını aktardı.

Terzi, 760 metrekare saha zeminine sahip spor salonunun 2 soyunma odası bulunduğunu ve 400 kapasiteli olduğunu ifade etti.

Tribünlerin beton üstü tahta ile döşeli olduğunu aktaran Terzi, “2007-2013 yılları arasında protokol ile Boğazlıyan Belediyesi’ne tahsis edildi. 2013 yılında protokol sonlandırılarak Boğazlıyan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne devri yapılmıştır. Saha zemininde yer yer kabarmalar bulunmaktadır. Sahanın sportif maçlarda kullanılması için zeminin yenilenmesi, tribünlere oturak konulması gerekmektedir. Elektrik sisteminin onarımı, duş, tuvalet ve kalorifer sisteminin yenilenerek hizmete sunulmalıdır. Spor salonu ile birlikte ilçede bulunan sentetik çim futbol sahasının eksiklikleri giderilmelidir” dedi.