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Tesis inşaatı devam ediyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Cavlak Celal Atik Sosyal Tesislerinin yenilenmesine yönelik başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor.

22 Haziran 2021 Salı 00:57
Tesis inşaatı devam ediyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan Cavlak Termal Bölgesinde bulunan Celal Atik Sosyal Tesislerinde devam eden çalışmaları denetleyip, bilgi aldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, tesisin belediyeye ait olduğunu, Termal Yüzme Havuzu ile birlikte sosyal donatılarında onarım çalışması yapıldığını bildirdi. Coşar, çalışmaların kısa sürede bitirilip, hizmete sunulacağını söyledi. Coşar, Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan tesislerin bakım, onarım çalışmalarının yapılıp, normalleşme süreciyle birlikte hizmete açılmasını planladıklarını anlattı. Coşar, çalışmaların tamamlanması ile birlikte pandemi tedbirleri çerçevesinde açık yüzme havuzunun vatandaşların istifadesine sunulacağı bu yönde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Tesis Inşaatı Devam Ediyor
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