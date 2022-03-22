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Teniste Kadışehri başarısı

Yozgat’ta Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen tenis turnuvasına katılan Kadışehri Şehit Nuri Çelik Ortaokulu tenis takımı il birincisi oldu.

22 Mart 2022 Salı 00:34
Teniste Kadışehri başarısı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Yozgat'ta okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında Şehit Nuri Çelik Ortaokulu tenis takımı, okul sporları faaliyetleri tenis müsabakalarında Yıldız Erkeklerde, Küçük Erkeklerde ve Küçük Kızlarda şampiyon oldular. Sporcularımızı kutluyorum. Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Öğrencilerimizi, öğretmenimizi ve okul idarecilerimizi tebrik eder, başarılarının artarak devamını dileriz’’ dedi.

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